«Наполи» и «Милан» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
- Начало матча – в 22:00 мск.
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«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Политано, Ндомбеле, Хвича, Осимхен.
«Милан»: Меньян, Тео, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.
Коэффициенты:
- Победа Наполи – 1.74
- Ничья – 3.62
- Победа Милана – 4.99
Прогноз на матч Наполи – Милан
Источник: «Бомбардир»