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  • «Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 20:50

«Наполи» и «Милан» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
  • Начало матча – в 22:00 мск.

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«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Политано, Ндомбеле, Хвича, Осимхен.

«Милан»: Меньян, Тео, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

Коэффициенты:

  • Победа Наполи – 1.74
  • Ничья – 3.62
  • Победа Милана – 4.99

Прогноз на матч Наполи – Милан

Где смотреть матч Наполи – Милан

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Наполи
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