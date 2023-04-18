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    «Наполи» – «Милан»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Наполи» и «Милан» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    «Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелински, Лоботка, Политано, Ндомбеле, Хвича, Осимхен.

    «Милан»: Меньян, Тео, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.

    Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

    Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.74
    • Ничья – 3.62
    • Победа Милана – 4.99

    Прогноз на матч Наполи – Милан

    Где смотреть матч Наполи – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:50
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