«Пеп просто засунул руки в карманы»: президент «Торпедо» – об удалении Клотета

Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал удаление главного тренера команды Пепа Клотета в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Как реагируете на жест тренера Пепа Клотета, который, как говорят, продемонстрировал арбитру свои «кохонес» [яйца].

– Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего ввиду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно.

– То есть он просто глубоко засунул руки в карманы.

– Третий пенальти был назначен. Конечно, он нервничает. Ничего такого он не показал.

– Если записано в протоколе «оскорбительный жест», будут проблемы.

– Будем разбираться. Поднимем все камеры.