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    «Пеп просто засунул руки в карманы»: президент «Торпедо» – об удалении Клотета

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал удаление главного тренера команды Пепа Клотета в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    – Как реагируете на жест тренера Пепа Клотета, который, как говорят, продемонстрировал арбитру свои «кохонес» [яйца].

    – Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего ввиду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно.

    – То есть он просто глубоко засунул руки в карманы.

    – Третий пенальти был назначен. Конечно, он нервничает. Ничего такого он не показал.

    – Если записано в протоколе «оскорбительный жест», будут проблемы.

    – Будем разбираться. Поднимем все камеры.

    • Клотета могут дисквалифицировать на более чем один матч.
    • Испанец точно пропустит игру 24-го тура против «Химок».
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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