«Пеп просто засунул руки в карманы»: президент «Торпедо» – об удалении Клотета

Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал удаление главного тренера команды Пепа Клотета в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
– Как реагируете на жест тренера Пепа Клотета, который, как говорят, продемонстрировал арбитру свои «кохонес» [яйца].
– Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего ввиду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно.
– То есть он просто глубоко засунул руки в карманы.
– Третий пенальти был назначен. Конечно, он нервничает. Ничего такого он не показал.
– Если записано в протоколе «оскорбительный жест», будут проблемы.
– Будем разбираться. Поднимем все камеры.
- Клотета могут дисквалифицировать на более чем один матч.
- Испанец точно пропустит игру 24-го тура против «Химок».
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»