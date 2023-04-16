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  • «Пеп просто засунул руки в карманы»: президент «Торпедо» – об удалении Клотета

«Пеп просто засунул руки в карманы»: президент «Торпедо» – об удалении Клотета

16 апреля 2023, 10:37
1

Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал удаление главного тренера команды Пепа Клотета в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Как реагируете на жест тренера Пепа Клотета, который, как говорят, продемонстрировал арбитру свои «кохонес» [яйца].

– Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего ввиду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно.

– То есть он просто глубоко засунул руки в карманы.

– Третий пенальти был назначен. Конечно, он нервничает. Ничего такого он не показал.

– Если записано в протоколе «оскорбительный жест», будут проблемы.

– Будем разбираться. Поднимем все камеры.

  • Клотета могут дисквалифицировать на более чем один матч.
  • Испанец точно пропустит игру 24-го тура против «Химок».
  • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (1)
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1681669595
Видимо, у судьи нет «кохонес», ему стало обидно.
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