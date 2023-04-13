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    «Надеюсь, мне не придется стать лысым»: тренер «Торпедо» Клотет – о возможном сохранении прописки в РПЛ

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ответил, готов ли он побриться налысо, если команда избежит вылета из РПЛ.

    – Многие не верят в то, что «Торпедо» сможет избежать вылета. Однако сейчас вы сравнялись с «Химками». В таких случаях иногда люди обещают что-то. Если «Торпедо» останется в РПЛ, можете ли вы что-то пообещать?

    – Единственное, о чем я думаю, как привести команду в наилучшую форму, соревноваться до последней игры. Мы знаем, что ситуация очень сложная. Также нужно сделать задел на будущее.

    Некоторые хотят, чтобы я постригся, если мы достигнем цели. Но я думаю лишь о следующей игре, о том, какой сложной она будет.

    – То есть мы сможем увидеть вас в будущем лысым?

    – Нет, точно не лысым! (смеется) Надеюсь, мне не придется стать лысым.

    • «Торпедо» набрало 13 очков в 22 турах РПЛ.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
    • Клотет возглавил команду вместо Андрея Талалаева в конце марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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