«Надеюсь, мне не придется стать лысым»: тренер «Торпедо» Клотет – о возможном сохранении прописки в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет ответил, готов ли он побриться налысо, если команда избежит вылета из РПЛ.
– Многие не верят в то, что «Торпедо» сможет избежать вылета. Однако сейчас вы сравнялись с «Химками». В таких случаях иногда люди обещают что-то. Если «Торпедо» останется в РПЛ, можете ли вы что-то пообещать?
– Единственное, о чем я думаю, как привести команду в наилучшую форму, соревноваться до последней игры. Мы знаем, что ситуация очень сложная. Также нужно сделать задел на будущее.
Некоторые хотят, чтобы я постригся, если мы достигнем цели. Но я думаю лишь о следующей игре, о том, какой сложной она будет.
– То есть мы сможем увидеть вас в будущем лысым?
– Нет, точно не лысым! (смеется) Надеюсь, мне не придется стать лысым.
- «Торпедо» набрало 13 очков в 22 турах РПЛ.
- Отставание от зоны стыков – 4 балла.
- Клотет возглавил команду вместо Андрея Талалаева в конце марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»