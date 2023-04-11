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    Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»: 1/4 финала Лиги Европы, 13 апреля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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    «МЮ» в 1/8 финала прошел «Бетис», «Севилья» обыграла «Фенербахче».

    Команды провели четыре матча друг с другом в истории, в трех из них победила «Севилья».

    • Матч состоится в четверг, 13 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «МЮ» – явный фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу англичан составляет 1,40. На ничью можно поставить за 5,30. На выигрыш «Севильи» дают 8,20.

    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2023 16:05
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