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    «Обалдеть»: Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Бердыева из «Сочи»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

    «Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придeт и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал.

    Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно. Не потому, что это Бердыев, а сама ситуация», — сказал Мостовой.

    • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
    • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпоинат»

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    10.04.2023 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 11 часов назад

      Бердыев наверное начал закручивать гайки. Вот и поплатился увольнением.

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