«Обалдеть»: Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Бердыева из «Сочи»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придeт и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал.

Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно. Не потому, что это Бердыев, а сама ситуация», — сказал Мостовой.