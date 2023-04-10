«Обалдеть»: Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Бердыева из «Сочи»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
«Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придeт и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал.
Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно. Не потому, что это Бердыев, а сама ситуация», — сказал Мостовой.
- «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
- Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
- Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.
Источник: «Чемпоинат»