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  • «Жулики и дилетанты»: Канчельскис раскритиковал боссов «Сочи» за увольнение Бердыева

«Жулики и дилетанты»: Канчельскис раскритиковал боссов «Сочи» за увольнение Бердыева

10 апреля 2023, 15:42
7

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол.

Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжeлый труд, нужно время, доверие.

Какой результат вы хотите? «Сочи» — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются.

Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться. Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — сказал Канчельскис.

  • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
  • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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derrik2000
1681130861
Я бы всё таки дождался ДОСТОВЕРНОЙ информации, КТО был инициатором прекращения трудовых отношений, а потом уже стал что-то в чей-то адрес писать и говорить.
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JTherry
1681131276
не ссы, Андрюха, тебе ждет такой же финал в тренерской карьере в очередном "Новбахоре", так же выпрут ссаными тряпками "жулики и дилетанты" за неудовлетворительные результаты команды...)
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zarsm
1681132008
Есть что нибудь, что этот недоэксперт не прокомментирует?
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crf575757
1681145085
Конечно жулики! СОЧИ вообще кроме Ротенберга НИКОМУ не нужна!!!
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sochi-2013
1681145175
«Жулики и дилетанты», если не подадут в суд на Канчину, еще и дураками будут. Одну умную мысль все-таки выдал. Зачем было брать Бердыева? "Опыт" Слуцкого ничему не научил.
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