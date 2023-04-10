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    «Жулики и дилетанты»: Канчельскис раскритиковал боссов «Сочи» за увольнение Бердыева

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

    «Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол.

    Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжeлый труд, нужно время, доверие.

    Какой результат вы хотите? «Сочи» — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются.

    Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться. Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — сказал Канчельскис.

    • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
    • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 15:42
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +7029

      sochi-2013 13 часов назад

      «Жулики и дилетанты», если не подадут в суд на Канчину, еще и дураками будут.
      Одну умную мысль все-таки выдал.
      Зачем было брать Бердыева?
      "Опыт" Слуцкого ничему не научил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +372

      crf575757 13 часов назад

      Конечно жулики! СОЧИ вообще кроме Ротенберга НИКОМУ не нужна!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      zarsm 16 часов назад

      Есть что нибудь, что этот недоэксперт не прокомментирует?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +29167

      JTherry 16 часов назад

      не ссы, Андрюха, тебе ждет такой же финал в тренерской карьере в очередном "Новбахоре", так же выпрут ссаными тряпками "жулики и дилетанты" за неудовлетворительные результаты команды...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1482

      balam > JTherry 16 часов назад

      его на бабки развели в навбахоре.менталитет тут такой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 17 часов назад

      Что возмущаться то, доля тренерская такая , ждать увольнения.
      Юран , Писарев , теперь Бердыев, все меньше 5 матчей руководили командами, наверно это ноу-хау российское.

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      Рейтинг: +21185

      derrik2000 17 часов назад

      Я бы всё таки дождался ДОСТОВЕРНОЙ информации, КТО был инициатором прекращения трудовых отношений, а потом уже стал что-то в чей-то адрес писать и говорить.

      2
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      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 > derrik2000 16 часов назад

      Да дыма без огня не бывает, но тут вы правы,нужен точный источник

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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 > derrik2000 13 часов назад

      Судя по новости что Бердыев сменит тренера в Рубине то возможно сам Бикеич и был инициатором

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