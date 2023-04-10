«Жулики и дилетанты»: Канчельскис раскритиковал боссов «Сочи» за увольнение Бердыева

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол.

Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжeлый труд, нужно время, доверие.

Какой результат вы хотите? «Сочи» — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются.

Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться. Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — сказал Канчельскис.