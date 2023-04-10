Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владелец «Наполи» рассказал, сколько ему предлагали за продажу клуба

    Аурелио Де Лаурентис заявил, что в 2022 году арабский фонд пытался купить у него «Наполи».

    «В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался. Я даже не думаю о продаже клуба.

    Это семейная игрушка. Если я продам «Наполи», то что мне делать? Покупать клуб АПЛ, что ли? Но у меня неаполитанские корни.

    Я не вижу смысла продавать «Наполи», пока команда мне не надоест», – сказал Де Лаурентис.

    • «Наполи» близок к 3-му чемпионству в своей истории.
    • Неаполитанцы не выигрывали Серию А с 1990 года.
    • Де Лаурентис владеет клубом с 2004 года.

    Новости по теме
    «Наполи» установил клубный рекорд
    В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч 29
    Серия А. «Наполи» на выезде победил «Лечче» (2:1) и лидирует с 19-очковым отрывом
    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 