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  • Владелец «Наполи» рассказал, сколько ему предлагали за продажу клуба

Владелец «Наполи» рассказал, сколько ему предлагали за продажу клуба

10 апреля 2023, 09:00

Аурелио Де Лаурентис заявил, что в 2022 году арабский фонд пытался купить у него «Наполи».

«В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался. Я даже не думаю о продаже клуба.

Это семейная игрушка. Если я продам «Наполи», то что мне делать? Покупать клуб АПЛ, что ли? Но у меня неаполитанские корни.

Я не вижу смысла продавать «Наполи», пока команда мне не надоест», – сказал Де Лаурентис.

  • «Наполи» близок к 3-му чемпионству в своей истории.
  • Неаполитанцы не выигрывали Серию А с 1990 года.
  • Де Лаурентис владеет клубом с 2004 года.

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Наполи Де Лаурентис Аурелио
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