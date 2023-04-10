Владелец «Наполи» рассказал, сколько ему предлагали за продажу клуба

Аурелио Де Лаурентис заявил, что в 2022 году арабский фонд пытался купить у него «Наполи».
«В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался. Я даже не думаю о продаже клуба.
Это семейная игрушка. Если я продам «Наполи», то что мне делать? Покупать клуб АПЛ, что ли? Но у меня неаполитанские корни.
Я не вижу смысла продавать «Наполи», пока команда мне не надоест», – сказал Де Лаурентис.
- «Наполи» близок к 3-му чемпионству в своей истории.
- Неаполитанцы не выигрывали Серию А с 1990 года.
- Де Лаурентис владеет клубом с 2004 года.
Источник: Calciomercato