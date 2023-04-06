В окружении Месси прокомментировали последние новости об аргентинце

Окружение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси прокомментировало новость о том, что французский клуб не хочет продлевать контракт с футболистом.
«Очень странно видеть, как распространяются новости о том, что клуб хочет снизить зарплату Лео или не планирует продлевать с ним контракт.
Мы не желаем играть в эти маленькие игры, подобные фейковые новости не пойдут на пользу ни Лео, ни его отношениям с клубом. Но, возможно, это именно то, чего хотели бы некоторые люди», – цитирует человека из окружения Месси Le Parisien.
- Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.
Источник: «Чемпионат»