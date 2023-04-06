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    В окружении Месси прокомментировали последние новости об аргентинце

    Окружение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси прокомментировало новость о том, что французский клуб не хочет продлевать контракт с футболистом.

    «Очень странно видеть, как распространяются новости о том, что клуб хочет снизить зарплату Лео или не планирует продлевать с ним контракт.

    Мы не желаем играть в эти маленькие игры, подобные фейковые новости не пойдут на пользу ни Лео, ни его отношениям с клубом. Но, возможно, это именно то, чего хотели бы некоторые люди», – цитирует человека из окружения Месси Le Parisien.

    • Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2023 14:56
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