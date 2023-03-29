Новый тренер «Торпедо»: «Нет разницы, останется клуб в РПЛ или вылетит»

Новый главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет заявил, что ему не важно, где будет играть клуб в следующем сезоне.
«Когда я анализировал возможность стать главным тренером клуба, то понимал, что можем вылететь из РПЛ. Я не боялся вызова — в итоге я здесь.
Благодарен руководству клуба за доверие. Для меня нет разницы — останемся в РПЛ или вылетим. Но я буду делать свою работу на максимум», — сказал Клотет.
- Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
- Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
- Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ с 10 очками после 20 туров.
Источник: «Чемпионат»