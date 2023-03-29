В «Торпедо» объяснили, почему назначили испанца Клотета главным тренером

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал назначение испанца Пепа Клотета на пост главного тренера клуба.

«Был большой список кандидатов на пост главного тренера. Мы оценивали по многим критериям: как по профессиональным качествам, так и по умению объединять и мотивировать игроков. Ещe один важный момент — обязательно развивать молодых игроков. Вы знаете, кого развил Клотет.

Выбирали из тех кандидатов, которые были готовы работать с рассвета до заката. Инициативный и с позитивным мышлением. В списке были россияне и граждане разных других стран. Пеп — лучший вариант. И мы очень счастливы, что он пришeл к нам», — сказал Савин.