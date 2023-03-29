В Кремле отреагировали на требования МОК для допуска россиян к соревнованиям

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, раскритиковал требования МОК по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым.

Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал Песков.