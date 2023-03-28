Поддержка СВО, символика Z, митинг-концерты: МОК призвал создать комиссии, которые рассмотрят действия российских спортсменов

МОК призвал международные федерации создать комиссии по вопросу допуска россиян.
В заявлении организации сообщается, что эти комиссии должны рассмотреть действия спортсменов, которые участвовали в митинг-концертах, демонстрировали символику Z и публично поддерживали СВО.
Сегодня, 28 марта, МОК рекомендовал допустить россиян на международные соревнования при выполнении ряда условий:
- только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);
- нейтральный статус (без флага и гимна);
- отсутствие поддержи СВО;
- не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;
- соответствовать всем антидопинговым требованиям.
Источник: «Бомбардир»