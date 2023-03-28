Глава Олимпийского комитета России обвинил МОК в нарушении прав человека

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации исполкома МОК по условиям допуска российских спортсменов на международные турниры.

«Нынешние критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.

Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», – заявил Поздняков.

МОК рекомендовал допустить россиян при выполнении ряда условий: