Глава Олимпийского комитета России обвинил МОК в нарушении прав человека

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации исполкома МОК по условиям допуска российских спортсменов на международные турниры.
«Нынешние критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.
Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», – заявил Поздняков.
МОК рекомендовал допустить россиян при выполнении ряда условий:
- только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);
- нейтральный статус (без флага и гимна);
- отсутствие поддержи СВО;
- не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;
- соответствовать всем антидопинговым требованиям.
Источник: «Р-Спорт»