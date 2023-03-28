Клотет прокомментировал свое назначение в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет высказался о подписании контракта с московским клубом.

«Мне не терпится поскорее приступить к работе с «Торпедо»!

Будем стремиться создать и развить крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками», – заявил 45-летний испанец.