Клотет прокомментировал свое назначение в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет высказался о подписании контракта с московским клубом.
«Мне не терпится поскорее приступить к работе с «Торпедо»!
Будем стремиться создать и развить крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками», – заявил 45-летний испанец.
- Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
- Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
- Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ с 10 очками после 20 туров.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»