Реаниматолог объяснила, благодаря чему выжил Костомаров

Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина прокомментировала состояние Романа Костомарова.

«Понятно, что Костомаров – личность известная, поэтому к нему такое пристальное внимание, но такой случай не единичный.

Сегодня фигурист дышит уже сам. В этом я вижу только огромный плюс. Ведь он достаточно долго находился на ИВЛ в медикаментозной коме. Роман действительно был в крайне тяжелом состоянии.

Если у Романа был сепсис, предполагаю, что был у него и септический шок. А он сопровождается стойким снижением артериального давления.

В таких случаях используются препараты, повышающие сосудистый тонус и артериальное давление, которое обеспечивает кровоснабжение головного мозга и доставку к нему кислорода.

Но за счет спазма периферических сосудов может нарушиться кровоснабжение конечностей – отсюда и гангрена. Также у Романа была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис.

В наше время ни сепсис, ни полиорганка – это не приговор. Всe решаемо. Есть препараты и методики.

Если говорить о тяжести самой операции, Роман уже столько всего перенес... Кисть – это не такой уж большой объем, и если операция всe же состоится, думаю, что всe у него будет нормально – и с хирургической точки зрения, и анестезию сейчас подбирают каждому человеку индивидуально. Переносится она достаточно легко.

Я видела много комментариев, в которых пишут, мол, зачем жить без конечностей, но это абсолютная глупость. Нужно Романа продолжать лечить, спасать и поддерживать, человек он молодой и сильный. Хотя, конечно, первое время таким пациентам сложно осознать всe то, что произошло...

Роман – спортсмен, и у него, возможно, будут бонусы от его организма во время реабилитации. Он и выжил наверняка благодаря этому. Но астенический синдром может длиться достаточно долго.

Даже после тяжелого гриппа человек ходит недели три слабый. Роман знает, как поддержать себя физически, а с моральным состоянием помогут ему справиться психолог и семья. Сейчас самое основное – выжить.

И если кисть ему сохранят, это, конечно, хорошо. Если нет... Сейчас же не каменный век, медицина развивается. Сделают нужные протезы.

И тогда Роман займется всем, чем захочет: может, откроет для себя что-то новое или на старом поприще найдет что делать. Главное, чтобы у человека голова была ясная. В 46 лет жизнь только начинается«, – сказала Юдина.