Федун выделил четверех игроков сборной России в матче с Ираком

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, игра каких футболистов сборной России ему понравилось в товарищеском матче с Ираком.

Команда Валерия Карпина победила со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

«Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провел, конечно, шикарный матч для 18-летнего.

Я бы выделил еще Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая.

И Соболева, который фактически был связующим звеном между атакой и нападением. Он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная.

Еще бы отметил Глебова, который провел достаточно качественный матч», – сказал Федун.