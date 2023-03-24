«Адмирал» победил «Ак Барс» и вернул серию плей-офф КХЛ во Владивосток

«Адмирал» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ от «Ак Барса». Команда Леонида Тамбиева удержала победу в Казани.

Теперь серия вновь переезжает во Владивосток. Она длится до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Ак Барс (Казань) – Адмирал (Владивосток) – 1:2 (0:0; 0:2; 1:0)

Голы: 0:1 – Гутик, 36; 0:2 – Чебыкин, 38; 1:2 – Радулов, 52 (большинство).

Счет в серии: 3:2.

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