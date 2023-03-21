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    «Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев подтвердил, что допинг-офицер разбудил его рано утром на базе сборной России в Новогорске.

    — Правда, что к вам приезжал допинг‑офицер?

    — Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает.

    — Не было желания ответить, что хочется спать?

    — Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5535

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Надо было, чтобы и допинг офицер с ними сдал, в 5 то утра

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      Рейтинг: +6159

      Enter2006 1 час назад

      Некоторые в 5 утра просыпаются всю свою жизнь, даже в 4е - и ничего.
      Что тут раздувать то, не сахарные, не растают.

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      Рейтинг: +383

      eugen-han 1 час назад

      Для анализов главное условия и критерии(время), которые в самый раз подходят к пяти утра, чтобы клиент не успел что нибудь с'есть или выпить(даже простой воды) и главное - это, чтобы не успел поссать.

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      Рейтинг: +18019

      paracetamol 1 час назад

      Ныряльщик Соболев требует особого внимания, доверия нет!

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      Рейтинг: +17372

      Garrincha58 1 час назад

      по утру самое то попрунзать

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      Рейтинг: +67637

      portero 1 час назад

      Это мания величия сотрудника, типо я могу прийти когда захочу или приказ конкретного чинуши, который посылает своих шакалов выполнять любое распоряжение.....
      Понятно что когда борьба за медальки там сволота использует все методы чтоб насрать сопернику. Здесь наши и так отстранены от соревнований, нах все эти переборы....

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      Рейтинг: +15

      Pro101 1 час назад

      Да все просто, футболисты это новые гладиаторы, им платят и могут делать с ними что и когда захотят ) Так и живем )

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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 2 часа назад

      что за бред? у спортсменов режим, почему допинг-офицеру позволено его нарушать???

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      Рейтинг: +67637

      portero > Fancyfall 1 час назад

      На ЧМ и Олимпиадах это постоянная практика, насрать конкуренту...

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      Рейтинг: +12666

      R_a_i_n 2 часа назад

      Спать то хочется в 5 утра больше всего! Изверги!

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