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  • «Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

«Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

21 марта 2023, 09:17
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подтвердил, что допинг-офицер разбудил его рано утром на базе сборной России в Новогорске.

– Правда, что к вам приезжал допинг‑офицер?

– Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает.

– Не было желания ответить, что хочется спать?

– Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие.

  • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
  • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Соболев Александр
Комментарии (14)
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Pro101
1679380353
Да все просто, футболисты это новые гладиаторы, им платят и могут делать с ними что и когда захотят ) Так и живем )
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portero
1679380569
Это мания величия сотрудника, типо я могу прийти когда захочу или приказ конкретного чинуши, который посылает своих шакалов выполнять любое распоряжение..... Понятно что когда борьба за медальки там сволота использует все методы чтоб насрать сопернику. Здесь наши и так отстранены от соревнований, нах все эти переборы....
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Garrincha58
1679380808
по утру самое то попрунзать
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paracetamol
1679381137
Ныряльщик Соболев требует особого внимания, доверия нет!
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eugen-han
1679381635
Для анализов главное условия и критерии(время), которые в самый раз подходят к пяти утра, чтобы клиент не успел что нибудь с'есть или выпить(даже простой воды) и главное - это, чтобы не успел поссать.
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Enter2006
1679381901
Некоторые в 5 утра просыпаются всю свою жизнь, даже в 4е - и ничего. Что тут раздувать то, не сахарные, не растают.
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Дядя Серёжа
1679382780
Надо было, чтобы и допинг офицер с ними сдал, в 5 то утра
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JTherry
1679389833
допинг-офицеры зверюги, и сами не спят и другим не дают... поссать..!) ведь это обычный товарняк...
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NewLife
1679390225
"Если в стенку постучаться рано около пяти, То узнаешь время, имя и куда тебе идти"))
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zigbert
1679410909
Обычная практика. Отказаться от допинг теста нельзя. Лишь бы результат был отрицательный.
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