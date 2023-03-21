«Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

Надо было, чтобы и допинг офицер с ними сдал, в 5 то утра
Нападающий «Спартака» Александр Соболев подтвердил, что допинг-офицер разбудил его рано утром на базе сборной России в Новогорске.
— Правда, что к вам приезжал допинг‑офицер?
— Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает.
— Не было желания ответить, что хочется спать?
— Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.