«Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подтвердил, что допинг-офицер разбудил его рано утром на базе сборной России в Новогорске.
– Правда, что к вам приезжал допинг‑офицер?
– Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает.
– Не было желания ответить, что хочется спать?
– Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.
Источник: «Матч ТВ»