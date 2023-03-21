«Допинг-офицер поднял всех в пять утра»: Соболев – о проверке на допинг в сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подтвердил, что допинг-офицер разбудил его рано утром на базе сборной России в Новогорске.

– Правда, что к вам приезжал допинг‑офицер?

– Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает.

– Не было желания ответить, что хочется спать?

– Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие.