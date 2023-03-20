Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ.

37-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:5) и довел до 39 число голов в сезоне НХЛ.

Овечкин побил рекорд Горди Хоу и вышел на первое место среди игроков в возрасте 37+ по голам за первые 65 матчей сезона. Канадец забросил 37 шайб в сезоне-1968/69.

Форвард «Вашингтона» также сократил отставание от Уэйна Гретцки списке лучших снайперов в истории НХЛ до 75 шайб.