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Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

20 марта 2023, 14:57
6

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ.

37-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:5) и довел до 39 число голов в сезоне НХЛ.

Овечкин побил рекорд Горди Хоу и вышел на первое место среди игроков в возрасте 37+ по голам за первые 65 матчей сезона. Канадец забросил 37 шайб в сезоне-1968/69.

Форвард «Вашингтона» также сократил отставание от Уэйна Гретцки списке лучших снайперов в истории НХЛ до 75 шайб.

Источник: TSN Stats Centre
Оффтоп Овечкин Андрей
Комментарии (6)
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Koni_Best_1
1679313751
Овечкин вообще топчки конечно, есть шанс стать лучши бомбардиром НХЛ
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DOCTOR PENALTY
1679315589
Давай, Саша! Осталось каких-то 75 штук.
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Romeo 123
1679322678
Он что футболис? Нет а тогда к чему эта новость? Овцов любит Америку пусть там и сидит
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Fialet
1679332738
А за первые 35, 47, 85,5 игр тоже рекорды фиксируют? И возраст можно по дням записывать. Статистикам заняться нехуэм.
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