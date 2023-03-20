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    Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ.

    37-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:5) и довел до 39 число голов в сезоне НХЛ.

    Овечкин побил рекорд Горди Хоу и вышел на первое место среди игроков в возрасте 37+ по голам за первые 65 матчей сезона. Канадец забросил 37 шайб в сезоне-1968/69.

    Форвард «Вашингтона» также сократил отставание от Уэйна Гретцки списке лучших снайперов в истории НХЛ до 75 шайб.

    Источник: TSN Stats Centre

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    20.03.2023 14:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1503

      Fialet 3 часа назад

      А за первые 35, 47, 85,5 игр тоже рекорды фиксируют? И возраст можно по дням записывать. Статистикам заняться нехуэм.

      0
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      Рейтинг: +358

      Romeo 123 6 часов назад

      Он что футболис? Нет а тогда к чему эта новость? Овцов любит Америку пусть там и сидит

      2
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      Рейтинг: +24405

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Давай, Саша! Осталось каких-то 75 штук.

      1
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      Рейтинг: +5593

      _Marqella_ > DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      два сезона

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      Рейтинг: +397

      TANNER > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Команда может ему помочь в этом сезоне еще 10-15 забросить. С плеофф уже все ясно, им это не светит, так что можно и на Саню поиграть.

      1
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      Рейтинг: +127

      Koni_Best_1 9 часов назад

      Овечкин вообще топчки конечно, есть шанс стать лучши бомбардиром НХЛ

      1
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