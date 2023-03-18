Бердыев объяснил крупное поражение «Сочи» от «Факела»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:3).

– Думаю, что отсутствие Кристиана Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.

Потеря Вани Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.

Хозяева заслужили победу.

– У «Сочи» ни одного удара в створ.

– Надо было более агрессивно играть впереди.

– Есть ли что‑то общее с поражением от «Оренбурга»?

– Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу.