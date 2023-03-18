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    Бердыев объяснил крупное поражение «Сочи» от «Факела»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:3).

    – Думаю, что отсутствие Кристиана Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.

    Потеря Вани Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.

    Хозяева заслужили победу.

    – У «Сочи» ни одного удара в створ.

    – Надо было более агрессивно играть впереди.

    – Есть ли что‑то общее с поражением от «Оренбурга»?

    – Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу.

    • У «Сочи» 2 крупных поражения подряд.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.
    • Бердыев пришел в команду в декабре из иранского «Трактора».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2023 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5704

      TOMSON 1 час назад

      Нет Навоса у Бердыева. А без него так ничего построить не может.

      0
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      Рейтинг: +403

      saf05 3 часа назад

      Все время бердыева ушло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 3 часа назад

      Кирдык Бердыеву.

      1
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