Бердыев объяснил крупное поражение «Сочи» от «Факела»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:3).
– Думаю, что отсутствие Кристиана Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.
Потеря Вани Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.
Хозяева заслужили победу.
– У «Сочи» ни одного удара в створ.
– Надо было более агрессивно играть впереди.
– Есть ли что‑то общее с поражением от «Оренбурга»?
– Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу.
- У «Сочи» 2 крупных поражения подряд.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
- Бердыев пришел в команду в декабре из иранского «Трактора».
Источник: «Матч ТВ»