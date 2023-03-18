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    Стало известно, чем занимается Роналду сразу после матчей

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как восстанавливается нападающий Криштиану Роналду.

    «Я узнавал о Роналду через Ведрана Чорлука. Он узнавал у Луки Модрича. Мне интересно было, что он делает после игры. После матчей он сразу массируется, потом едет на базу, там делает процедуры, баню, *** [блин], и только потом едет с командой посидеть», – рассказал Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Он выигрывал Евро, Лигу чемпионов, АПЛ и другие турниры.
    • Сейчас Роналду, играя за саудовский «Аль-Наср», стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2011

      DMитрий 2 часа назад

      Тарас... скажу по секрету, Криш то же самое сделал в обратном порядке! Он только тёлок из бани вычеркнул.

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