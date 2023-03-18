Стало известно, чем занимается Роналду сразу после матчей

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как восстанавливается нападающий Криштиану Роналду.

«Я узнавал о Роналду через Ведрана Чорлука. Он узнавал у Луки Модрича. Мне интересно было, что он делает после игры. После матчей он сразу массируется, потом едет на базу, там делает процедуры, баню, *** [блин], и только потом едет с командой посидеть», – рассказал Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».