Тарас... скажу по секрету, Криш то же самое сделал в обратном порядке! Он только тёлок из бани вычеркнул.
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как восстанавливается нападающий Криштиану Роналду.
«Я узнавал о Роналду через Ведрана Чорлука. Он узнавал у Луки Модрича. Мне интересно было, что он делает после игры. После матчей он сразу массируется, потом едет на базу, там делает процедуры, баню, *** [блин], и только потом едет с командой посидеть», – рассказал Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Он выигрывал Евро, Лигу чемпионов, АПЛ и другие турниры.
- Сейчас Роналду, играя за саудовский «Аль-Наср», стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
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