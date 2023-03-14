«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»

Идея Суперлиги вступает в силу . Всё клубы которые всё ещё за Суперлигу будут получать . Щас что-то найдут и против Реала. Мол ЛЧ как то так было . Или молодых покупали тайно за левые бабки и тд. Юве уже страдает. Барса началось . Следующий в очереди Реал .
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал судейский скандал «Барселоны» худшим моментом в истории испанского футбола.
«Является ли этот момент худшим в истории испанского футбола? Если я ничего не забыл, то да. Самая серьезная проблема на моей памяти.
Это что-то ненормальное. Возникает напряжение, потому что на карту поставлена репутация нашего футбола.
Мне стыдно. Со стороны «Барсы» нет никаких объяснений. Их совет директоров сказал, что все так делали, но это не так», – сказал Тебас.
- Каталонцев подозревают в коррупции.
- «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.