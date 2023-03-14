«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал судейский скандал «Барселоны» худшим моментом в истории испанского футбола.

«Является ли этот момент худшим в истории испанского футбола? Если я ничего не забыл, то да. Самая серьезная проблема на моей памяти.

Это что-то ненормальное. Возникает напряжение, потому что на карту поставлена репутация нашего футбола.

Мне стыдно. Со стороны «Барсы» нет никаких объяснений. Их совет директоров сказал, что все так делали, но это не так», – сказал Тебас.