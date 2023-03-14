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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал судейский скандал «Барселоны» худшим моментом в истории испанского футбола.

    «Является ли этот момент худшим в истории испанского футбола? Если я ничего не забыл, то да. Самая серьезная проблема на моей памяти.

    Это что-то ненормальное. Возникает напряжение, потому что на карту поставлена репутация нашего футбола.

    Мне стыдно. Со стороны «Барсы» нет никаких объяснений. Их совет директоров сказал, что все так делали, но это не так», – сказал Тебас.

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

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    Источник: AS

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    14.03.2023 00:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 14 марта, 11:00

      Идея Суперлиги вступает в силу . Всё клубы которые всё ещё за Суперлигу будут получать . Щас что-то найдут и против Реала. Мол ЛЧ как то так было . Или молодых покупали тайно за левые бабки и тд. Юве уже страдает. Барса началось . Следующий в очереди Реал .

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      Рейтинг: +113

      Tempos 14 марта, 08:24

      Ювентус...Барселона....в ребусе следующий Реал?

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 14 марта, 01:29

      путь Ювентуса для Барсы, во 2й дивизион их!!!!!
      интересно все же кто всучил весь этот движь)))) раз пердаки горят там у всех)

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 14 марта, 00:38

      Барсу выкинут в сегунду, Тебас счастлив!

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > Рыло свина 14 марта, 01:35

      только путь Ювентуса для Барсы, только Хард кор!!!
      интересно все же кто всучил весь этот движь)))) раз пердаки горят там у всех) да и интересно Месси вернётся?

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