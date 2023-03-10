Агент: «Ведущие игроки РПЛ не хотят играть в Израиле, где платят 20 тысяч в месяц. Для них это не зарплата»

Израильский агент Яков Гершензон объяснил, почему российские футболисты не переходят в израильские клубы.

— Почему в последние годы футболистов из бывшего Союза практически не было в Израиле?

— Потому что футбол в России, на Украине и на всeм постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили 5 тысяч долларов в месяц, то сейчас платят 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до 20 тысяч долларов.

Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?