«Держим кулаки»: Авербух сообщил об изменении состояния Костомарова

Бывший фигурист Илья Авербух рассказал, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову стало лучше.

«Все мы держим кулаки, молимся и верим, что он поправится.

Хочется сказать отдельные слова его жене Оксане Домниной и маме Ромы. На их плечи легло очень много испытаний.

То, как они держатся, поддерживают его, достойно уважения», – заявил Авербух.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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