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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Держим кулаки»: Авербух сообщил об изменении состояния Костомарова

    Бывший фигурист Илья Авербух рассказал, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову стало лучше.

    «Все мы держим кулаки, молимся и верим, что он поправится.

    Хочется сказать отдельные слова его жене Оксане Домниной и маме Ромы. На их плечи легло очень много испытаний.

    То, как они держатся, поддерживают его, достойно уважения», – заявил Авербух.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    10.03.2023 00:30
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