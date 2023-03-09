Экс-член РФС назвал Fan ID геноцидом российского футбола: «Убивает не только посещаемость, но и равноправие»

Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал систему Fan ID.

«Я никогда не высказывался о Fan ID. Да, много читал про безопасность, хотя всe это от лукавого. Вчера, например, был на хоккейном матче «Динамо», так там и без Fan ID не было никаких хулиганов, а пришло тысяч 10 человек. Но я не об этом.

Почему-то РФС и Минспорта молчат о том, что для похода на футбол теперь обязателен смартфон. Вообще-то для тысяч людей за пределами Москвы и Питера иметь смартфон – роскошь, не каждый может позволить себе такое даже за несколько тысяч рублей.

А если нет смартфона – нужен компьютер и принтер, это ещe дороже. А если и этого нет – надо искать место, куда надо пойти и распечатать этот «паспорт». Об этом кто-то вообще думал?!

Есть конкретная ситуация — ко мне приехали знакомые из города Верея. Это маленький город в Подмосковье. Приехали простые люди, которые захотели сходить на матч ЦСКА и «Крыльев». И вот смартфона у них нет, идти куда-то печатать этот паспорт (я молчу про все остальные трудности с фотографиями и их загрузкой) неудобно. И тоже стоит денег.

Почему такие простые болельщики, которые живут в маленьких городах, должны страдать? Кто это придумал?

Fan ID сегодня – это в чистом виде геноцид российского футбола. Паспорт болельщика убивает не только посещаемость, но и равноправие. Видимо, у нас забыли, что не все работают чиновниками или в нефтяных компаниях, поэтому простым болельщикам купить нужную для похода на футбол технику просто-напросто тяжело.

В итоге получается, что Fan ID — это не просто неудобно, но ещe и дорого. И никому не нужно», — сказал Созин.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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