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    Какой вы футболист?

    Зюганов: «Нужно отменять Fan ID»

    Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.

    «Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал против так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.

    Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал Зюганов в телеграме.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: телеграм-канал Геннадия Зюганова

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    09.03.2023 15:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 20:40

      Зюга, как та вошь на гребешьке... и нашим и вашим за три рубля спяшим))) Фракция КПРФ вроде против, но когда голосов для принятия антинародных законов не хватает, как раз недостающее количество голосует "за" именно из КПРФ, что бы закон прошел. Потом Зюга метает гром и молнии, грозит разобраться с перевертышами, но... так никого и никогда не "покарали". Ну и по поводу "контингента" КПРФ в Думе. Для справки, муж Максаковой, сбежавший в Украину и там убитый депутат Вороненков, был из фракции КПРФ)))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 19:06

      Как только все деньги ОСВОЯТ, так этот Fan ID и отменят.

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      Рейтинг: +28765

      JTherry 9 марта, 17:41

      депутаты точно так же голосовали за установку турникетов в автобусах против "зайцев", чтобы потом их с таким же рвением отменять: посмотрите, ведь для людей старались, быстрее заполнять автобусы стали...) вначале сделать что-то, освоив бюджет под это "что-то", а потом - "взять и поделить", еще раз не забыв освоить бюджет...))

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 9 марта, 16:54

      А когда пенсионный возраст повышали все язык в опу засунули, а вот на этом ФАН-ID прям свет клином сошелся, ещё пол года назад в МФЦ на выходных сделал и забыл давно. Почему то у меня уже большие сомнения что этот фан-id именно народу шибко мешает, уж больно за его отмену впрягаются по теме и нет.
      Перекупы билетов наверное тоже сюда лепту вкладывают.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 16:15

      разрешение получил выступить против фануйди, а раньше возмутиться не разрешали?

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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr 9 марта, 16:10

      Гена, а где ты был, когда этот закон обсуждали, принимали во всех чтениях, голосовали? Списки поименного голосования в студию!!!

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 марта, 16:28

      Он как истинный коммунист выжидал чо народ скажет...Шобы потом учуяв куды двигаться , сказать ---" Важно слышать и слушать голос народа" )))
      ВиктОр ты же сам коммунистом был, чо ты тут из себя целочку строишь...Гыгыгы

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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > dauzhhhhh 9 марта, 16:38

      Почему был? Я и сейчас коммунист, но не зюгановской партии. Партбилет члена КПСС не выбрасывал, учётная карточка тоже при мне, своих не предавал и не предам.
      С отбросами общества я не дружу.

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 марта, 17:07

      но не зюгановской партии=====
      Коммунист не существующей партии )))
      Да ты динозавр.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 9 марта, 16:02

      Товарищ коммунист Д Зю Ганов!
      Чем заниматься всякой куйней,лучше народу зарплаты поднял,пчеловод керов! Впрочем все куйня ,кроме пчёл ,впрочем пчёлы тоже куйня......

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > alex1951 9 марта, 19:29

      А каким образом он зарплаты поднимет, если президент не он?

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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > Fialet 9 марта, 22:30

      В 1996 году Зю реально выиграл президентские выборы, но узнав об этом - испугался и обосрался. Отдал БНЕ свои голоса. а перед своим ближайшим окружением заявил, что ему партия (кормушка) гораздо ближе и важнее, чем президентское кресло.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > ilichkadr 9 марта, 23:12

      Честно говоря я это не помню, если так, то он продажный гондон.

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      Рейтинг: +18128

      ilichkadr > Fialet 10 марта, 08:46

      Был реальным свидетелем сказанного.

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