Зюганов: «Нужно отменять Fan ID»

Зюга, как та вошь на гребешьке... и нашим и вашим за три рубля спяшим))) Фракция КПРФ вроде против, но когда голосов для принятия антинародных законов не хватает, как раз недостающее количество голосует "за" именно из КПРФ, что бы закон прошел. Потом Зюга метает гром и молнии, грозит разобраться с перевертышами, но... так никого и никогда не "покарали". Ну и по поводу "контингента" КПРФ в Думе. Для справки, муж Максаковой, сбежавший в Украину и там убитый депутат Вороненков, был из фракции КПРФ)))
Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.
«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал против так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.
Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал Зюганов в телеграме.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
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