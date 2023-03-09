Зюганов: «Нужно отменять Fan ID»

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал против так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал Зюганов в телеграме.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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