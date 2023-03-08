Карасев рассказал, как относится к возможному переходу РФС в Азию

Арбитр Сергей Карасев высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если бы это был свершившийся факт, то нам бы что-то объяснили, и мы бы стали получать информацию от коллег из Азии. Контакты есть – можно было бы расспросить. Мы понимаем, что Лигу чемпионов в ближайшее время судить не будем. Пошли разговоры про Азию.

Как руководство решит, так и будет. Лично я, конечно, хотел бы работать на матчах Лиги чемпионов. Все хотят быть там.

Я не могу выбрать путь. От мнения арбитра что-то зависит? Руководство лучше знает политическую обстановку. У них больше информации, они в контакте с ФИФА и УЕФА. От нас тут мало что зависит – и от судей, и от футболистов.

Но если вы спрашиваете меня о соревнованиях, то лучше турнира, чем Лига чемпионов, для меня просто нет. Там все звeзды выступают. Я судил матчи ЛЧ и скучаю по ним. У меня от гимна турнира идут мурашки по коже.

Я ребeнком записывал на кассеты VHS хайлайты с голосом Юрия Альбертовича (Розанова). Это уже в крови. Один раз посмотрел Лигу чемпионов — и ты ей болеешь», — сказал Карасeв.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!