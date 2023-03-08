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Депутат от КПРФ направил запрос Мишустину об отмене Fan ID

8 марта 2023, 13:43
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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Напомню, в Думе почти год без движения лежит наш законопроект об отмене Fan ID.

После провального по посещаемости старта матчей футбольной Премьер-лиги зашевелились думские единороссы, голосами которых этот самый Fan ID был введен.

Медийные депутаты-единороссы Милонов и Журова уже говорят о том, что можно ограничить применение этой системы только международными соревнованиями, а российский чемпионат оставить в покое. При этом заявляют, что сделать это можно на уровне постановления правительства без отмены закона или принятия какого-то нового.

Хорошо, давайте проверим, насколько это может сработать. Чтобы идея не пропала в закоулках внутренних единороссовских согласований, я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства.

Посмотрим, насколько жизненна пиар-идея единороссов и готово ли правительство пойти на такой шаг.

Тем не менее параллельно мы во фракции КПРФ будем пробовать и другие варианты избавления российских стадионов от этой электронной скверны. Будем настаивать, чтобы «Единая Россия» вынесла на обсуждение палаты наш законопроект об отмене Fan ID, который с лета прошлого года без продвижения лежит в комитете. Дума по закону обязана его рассмотреть.

Ну или если единороссы все-таки готовы рассмотреть возможность менее радикального решения – ограничения Fan ID только международными соревнованиями, – то депутаты-коммунисты при разработке нового законопроекта по этому вопросу готовы пойти на кооперацию.

Так или иначе, но болельщики в конце концов должны получить свободный доступ на стадионы», – написал Обухов в телеграме.

  • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: телеграм-канал Сергея Обухова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1678273375
Спохватились. Не прошло и три года.
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