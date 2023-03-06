Месси высказался об адаптации в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что чувствует себя гораздо комфортнее в парижском клубе.

«Я чувствую себя очень хорошо. Мне стало комфортнее в клубе, в городе. Я наслаждаюсь сезоном.

Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было время на адаптацию.

Вся моя жизнь строилась на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего.

Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул. Моя цель – достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», – сказал Месси.

В конце июня аргентинец может стать свободным агентом.

В первом сезоне в составе «ПСЖ» Месси забил 11 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах.

Во втором сезоне в активе форварда 18+16 в 29 играх.

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