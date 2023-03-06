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    Месси высказался об адаптации в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что чувствует себя гораздо комфортнее в парижском клубе.

    «Я чувствую себя очень хорошо. Мне стало комфортнее в клубе, в городе. Я наслаждаюсь сезоном.

    Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было время на адаптацию.

    Вся моя жизнь строилась на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего.

    Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул. Моя цель – достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона», – сказал Месси.

    • В конце июня аргентинец может стать свободным агентом.
    • В первом сезоне в составе «ПСЖ» Месси забил 11 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах.
    • Во втором сезоне в активе форварда 18+16 в 29 играх.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    06.03.2023 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 15:08

      Все хорошо но контракт продлевать не хочет.

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