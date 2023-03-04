Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.
«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться.
До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть.
Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сообщил источник «Р-Спорт».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- В феврале спортсмену ампутировали стопы из-за некроза.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: «Р-Спорт»