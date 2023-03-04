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    Какой вы футболист?

    Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться

    Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится лучше.

    «Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться.

    До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть.

    Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • В феврале спортсмену ампутировали стопы из-за некроза.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.03.2023 14:24
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