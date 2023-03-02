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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шалимов: «Меня трижды звали тренировать в «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, что его приглашали работать в клубную структуру.

    — Верите, что когда-то возглавите «Спартак»?

    — Провокационный вопрос достаточно.

    Пойми, все равно движение должно идти из клуба. Должно что-то происходить, чтобы эта тема вообще возникла. Может ли она возникнуть? Я не исключаю, честно скажу.

    Дальше надо встречаться, разговаривать. Ты говоришь свое виденье, тебе ответное. И ты принимаешь решение. Соглашаешься или такой: «Нет, я не готов возглавить «Спартак». Давление серьезное».

    Сейчас что бы я не сказал, будет вопрос: «А что ты выиграл?». Но это глупый вопрос. Что Романцев выиграл до того, как принял «Спартак», а потом взял 9 чемпионств? Работал с «Красной Пресней» во Второй лиге, потом во Владикавказе в Первой. Все.

    Этот вопрос — просто штамп. От него надо избавляться.

    Но чтобы этот разговор состоялся, должно много факторов сложиться. «Спартак» много кто тренировал, но только одно чемпионство за столько лет.

    — За все время к вам ни разу не обращались из клуба?

    — Были моменты, но не как к главному тренеру. Звали помощником, звали в систему клуба, в «Спартак-2». Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Сейчас, думаю, этих людей нет в «Спартаке». Поэтому смотрю вперед с позитивом.

    — Кто-то из команды Федуна тормозил процесс?

    — Думаю, да. Но точно не знаю, доходила ли до него эта информация. Три раза выходили на меня — и три раза давался отбой. Это точно.

    — Могло это быть связано с высказываниями в интервью?

    — Про «Спартак» я никогда плохого не говорил. Тем более, не переходил на личности.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 13:05

      Помню как мощно дебютировали в основе Спартака Шалимов, Мостовой и Карпин. Сразу было понятно, что пойдут далеко. Так оно и вышло - В Италии и Испании они зажигали неслабо. Каждый из них имеет полное право работать в Спартаке и уж точно принесёт пользу. Не понимаю, почему их сейчас так обсирают. Наверное оттого, что наше поколение запредельно циничное и умеет жить только одним днём. ((( **

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 12:44

      Ну это скорее можно назвать "собеседованием", а не приглашением.

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 12:22

      И не надейся !

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