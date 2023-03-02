Шалимов: «Меня трижды звали тренировать в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, что его приглашали работать в клубную структуру.

— Верите, что когда-то возглавите «Спартак»?

— Провокационный вопрос достаточно.

Пойми, все равно движение должно идти из клуба. Должно что-то происходить, чтобы эта тема вообще возникла. Может ли она возникнуть? Я не исключаю, честно скажу.

Дальше надо встречаться, разговаривать. Ты говоришь свое виденье, тебе ответное. И ты принимаешь решение. Соглашаешься или такой: «Нет, я не готов возглавить «Спартак». Давление серьезное».

Сейчас что бы я не сказал, будет вопрос: «А что ты выиграл?». Но это глупый вопрос. Что Романцев выиграл до того, как принял «Спартак», а потом взял 9 чемпионств? Работал с «Красной Пресней» во Второй лиге, потом во Владикавказе в Первой. Все.

Этот вопрос — просто штамп. От него надо избавляться.

Но чтобы этот разговор состоялся, должно много факторов сложиться. «Спартак» много кто тренировал, но только одно чемпионство за столько лет.

— За все время к вам ни разу не обращались из клуба?

— Были моменты, но не как к главному тренеру. Звали помощником, звали в систему клуба, в «Спартак-2». Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Сейчас, думаю, этих людей нет в «Спартаке». Поэтому смотрю вперед с позитивом.

— Кто-то из команды Федуна тормозил процесс?

— Думаю, да. Но точно не знаю, доходила ли до него эта информация. Три раза выходили на меня — и три раза давался отбой. Это точно.

— Могло это быть связано с высказываниями в интервью?

— Про «Спартак» я никогда плохого не говорил. Тем более, не переходил на личности.

РПЛ возвращается завтра! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!