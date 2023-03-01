Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В первый день плей-офф КХЛ все фавориты проиграли

    В КХЛ стартовала стадия плей-офф. В первый день все фавориты (проводили матчи дома и имеют более высокий посев) проиграли.

    • Все серии идут до четырех побед.

    Западная конференция

    Локомотив (Ярославль) – Витязь (Подольск) – 0:1 ОТ

    СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Минск) – 4:6

    Восточная конференция

    Ак Барс (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:3 ОТ

    Салават Юлаев (Уфа) – Адмирал (Владивосток) – 1:2 ОТ

    • Следующие матчи в этих парах состоятся 3 марта и также пройдут на площадках команд, которые сегодня играли дома.
    • Завтра, 2 марта, плей-офф начнут другие 8 команд-участниц плей-офф.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Расписание матчей плей-офф КХЛ

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11