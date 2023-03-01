В первый день плей-офф КХЛ все фавориты проиграли

В КХЛ стартовала стадия плей-офф. В первый день все фавориты (проводили матчи дома и имеют более высокий посев) проиграли.

Все серии идут до четырех побед.

Западная конференция

Локомотив (Ярославль) – Витязь (Подольск) – 0:1 ОТ

СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Минск) – 4:6

Восточная конференция

Ак Барс (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:3 ОТ

Салават Юлаев (Уфа) – Адмирал (Владивосток) – 1:2 ОТ

Следующие матчи в этих парах состоятся 3 марта и также пройдут на площадках команд, которые сегодня играли дома.

Завтра, 2 марта, плей-офф начнут другие 8 команд-участниц плей-офф.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ

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