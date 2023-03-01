Споры из-за судейства в дерби «Спартак» – «Локо», итоги премии ФИФА The Best и другие новости

Стало известно, сколько заработал судья матча «Спартак» – «Локомотив».

Хлусевич прокомментировал стычку между Промесом, Джикией и Бальде.

Роналдо назвал наследника Месси и Роналду.

«Зенит» бесплатно отдал «Кайрату» Сергеева.

«Не судья, а чистый клоун. Выходит чертила и просто прибивает одну команду». Червиченко – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Локомотив».

Стало известно, кого Месси поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best.

Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он готов перейти.

Хусаинов считает, что Иванов ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»: «500% нарушение правил!».

В «Реале» шокированы итогами церемонии The Best.

Появились изображения формы сборной России для ЧМ-2022.