Хет-трик россиянина Капризова принес «Миннесоте» победу. Его забросали кепками и признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Его команда уступала 0:2.

Болельщики, как это обычно происходит в случае хет-трика в хоккее, забросали лед кепками.

Капризова признали лучшим хоккеистом игрового дня в НХЛ.

У Капризова 37 голов и 34 результативные передачи в 60 играх сезона.

25-летний уроженец Кемеровской области в «Миннесоте» с 2020 года.

Капризов забил победную шайбу в финале Олимпиады-2018 против Германии.

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