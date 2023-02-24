Рэшфорд рискует пропустить финал Кубка английской лиги

Участие нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в финальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» находится под вопросом.

Англичанин травмировался во вчерашней игре Лиги Европы с «Барселоной» (2:1).

«Я не знаю, будет ли доступен Рэшфорд», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Финал состоится в воскресенье, 26 февраля, в 19:30 мск.

В этом сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 37 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

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