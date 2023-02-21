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    Фанаты «Ливерпуля» ночью запускали фейерверк возле отеля «Реала»

    Болельщики «Ливерпуля» мешали спать футболистам «Реала» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Группа фанатов в два часа ночи запускала фейерверк возле отеля Innside Liverpool, где расположилась мадридская команда.

    Они делали то же самое в 2019 году, когда в Англию прилетела «Барселона» накануне полуфинала ЛЧ. Тогда каталонцы были разгромлены со счетом 4:0.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12301

      DeStar 1 час назад

      они это делали и перед встречами с реалом в финалах еще забыли добавить) и потом сделали СО-СО.

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