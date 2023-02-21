Фанаты «Ливерпуля» ночью запускали фейерверк возле отеля «Реала»

Болельщики «Ливерпуля» мешали спать футболистам «Реала» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Группа фанатов в два часа ночи запускала фейерверк возле отеля Innside Liverpool, где расположилась мадридская команда.

Они делали то же самое в 2019 году, когда в Англию прилетела «Барселона» накануне полуфинала ЛЧ. Тогда каталонцы были разгромлены со счетом 4:0.

«Ливерпуль» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча состоится в Испании 15 марта.

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