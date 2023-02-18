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    «Вашингтон» выпустил трогательное видео в память об отце Овечкина

    Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео в память об умершем на этой неделе отце своего форварда Александра Овечкина Михаиле.

    В видео отражено, в частности, как Овечкин-старший поднимал с сыном завоеванный в 2018 году Кубок Стэнли.

    • Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.
    • Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.
    • Овечкин летом играл и забил за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

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    Источник: «Бомбардир»

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