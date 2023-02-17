Зидан ответил, когда он вернется к тренерской работе

Зинедин Зидан стал послом команды Формулы-1 «Альпин».

В связи с этим у француза спросили, может ли данная работа помешать его возвращению к тренерской деятельности.

«Мы обо всем договорились с «Альпин». Если завтра я возглавлю какую-либо команду, это не помешает моей работе в Формуле-1.

Я хочу вернуться к тренерским обязанностям. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, как долго это продлится.

Может быть, до июня, но всe может произойти очень быстро», – сказал Зидан.

Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.

Сообщалось, что он открыт для переговоров с 4 клубами.

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