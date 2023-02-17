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    «Крупнейший скандал в истории испанского футбола». «Реал» – о платежах «Барсы» вице-президенту судейского комитета

    Стало известно, как в «Реале» отреагировали на судейский скандал с участием «Барселоны».

    • Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    По информации Marca, в «Реале» убедились, что их теория о непоследовательных решениях арбитров в матчах «Барселоны» была верна. Речь идет в том числе о периоде с 2016 по 2018-й год, когда в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

    «Реал» не собирается делать публичные заявления по делу «Барселоны», хотя осознает, что страдал от некоторых решений арбитров.

    Мадридский клуб считает платежи «Барсы» чиновнику судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола», но не собирается высказываться о коррупции из уважения к «Барселоне» и судьям Примеры.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1405

      сутулая собака и лисы 36 минут назад

      пока не было суда (в том числе апелляций) обсуждать тут нечего.
      но "пахнет" всё дурно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Romeo 123 1 час назад

      Надо лишить барсу кубиков за этот период а гнома соответственно лишить золотых мячей

      0
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      Рейтинг: +17694

      ilichkadr > Romeo 123 56 минут назад

      Ну, гнома лишать золотых мячей не совсем правильно. Криштиану вознесётся до небес. А Барсу опустить на землю не помешало.

      0
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      Рейтинг: +17694

      ilichkadr 1 час назад

      " в «Реале» убедились, что их теория о непоследовательных решениях арбитров в матчах «Барселоны» была верна"?
      Очень интересно каким способом, методом....было доказано, что теория была верна? Где проверка информации на достоверность о не назначенных пенальти в ворота Барсы? Её нет! А по сему можно сделать вывод, что Реал тупо уверовал в непогрешимость своей теории, основанной на вымыслах воспаленного ума её аналитиков.

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      Рейтинг: +17694

      ilichkadr 1 час назад

      "1,4 млн евро"?
      Какая мелочь........В "демократическом" обществе дозволено всё.

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