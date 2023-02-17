«Крупнейший скандал в истории испанского футбола». «Реал» – о платежах «Барсы» вице-президенту судейского комитета

Стало известно, как в «Реале» отреагировали на судейский скандал с участием «Барселоны».

Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.

Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

По информации Marca, в «Реале» убедились, что их теория о непоследовательных решениях арбитров в матчах «Барселоны» была верна. Речь идет в том числе о периоде с 2016 по 2018-й год, когда в ворота «Барселоны» не ставили пенальти на протяжении 78 матчей подряд.

«Реал» не собирается делать публичные заявления по делу «Барселоны», хотя осознает, что страдал от некоторых решений арбитров.

Мадридский клуб считает платежи «Барсы» чиновнику судейского комитета «крупнейшим скандалом в истории испанского футбола», но не собирается высказываться о коррупции из уважения к «Барселоне» и судьям Примеры.

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