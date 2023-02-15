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    Товарищеский матч. 8-й зимний гол Тюкавина помог «Динамо» победить «Аланию» (3:2)

    «Динамо» на сборе в Турции победило «Аланию». Решающий мяч забил восстановившийся от травмы Виталий Грулев.

    Восьмой гол по ходу зимних сборов 2023 года забил форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

    В 17:00 по Москве «Динамо» начнет товарищеский матч против ЦСКА.

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Захарян, 9; 2:0 – Тюкавин, 36; 2:1 – Гурциев, 45+7 (с пенальти); 2:2 – Галоян, 57 (с пенальти); 3:2 – Грулев, 65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      GreyDM 1 час назад

      Грулёва Вячеслав зовут, писаки...

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