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    УЕФА назначил судей на матч «ПСЖ» – «Бавария»

    Стало известно, кто обслужит первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 14 февраля.

    «ПСЖ»«Бавария»: судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервный арбитр – Энди Мэдли, VAR – Томаш Квятковски, AVAR – Стюарт Эттуэлл.

    «Милан»«Тоттенхэм»: cудья – Сандро Шерер, ассистенты – Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, резервный арбитр – Лукас Фэндрих, VAR – Марко Фриц, AVAR – Федаи Сан.

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    Источник: сайт УЕФА

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