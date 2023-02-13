УЕФА назначил судей на матч «ПСЖ» – «Бавария»

Стало известно, кто обслужит первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 14 февраля.

«ПСЖ» – «Бавария»: судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервный арбитр – Энди Мэдли, VAR – Томаш Квятковски, AVAR – Стюарт Эттуэлл.

«Милан» – «Тоттенхэм»: cудья – Сандро Шерер, ассистенты – Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, резервный арбитр – Лукас Фэндрих, VAR – Марко Фриц, AVAR – Федаи Сан.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!