Футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы этой зимой

ФИФА опубликовала статистику расходов клубов в зимнее трансферное окно в 2023 году.

Суммарно на трансферы этой зимой было потрачено 1,57 миллиарда долларов – это рекордный показатель за всю историю. Прошлый рекорд был установлен в январе 2018 года – тогда клубы потратили на 230 миллионов долларов меньше, чем сейчас.

Клубы из Англии потратили этой зимой на трансферы больше всего средств — 898,6 миллиона долларов, что равняется 57,3% от общих расходов. Второе место у Франции (131,9 миллиона), Германия – третья (85,8 миллиона).

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