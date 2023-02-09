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    Кубок Франции. «ПСЖ» с Месси вылетел от «Марселя» (1:2), Малиновский забил победный гол

    «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции проиграл «Марселю». Победу хозяевам принес зимний новичок Руслан Малиновский.

    Весь матч в составе «ПСЖ» провели Лионель Месси и Неймар. У бразильца ассист.

    «ПСЖ» прервал серию из пяти матчей без поражений.

    «Марсель» победил «ПСЖ» дома впервые с 2011 года.

    Франция. Кубок. 1/16 финала

    Марсель – ПСЖ – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Санчес, 31 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 45+2; 2:1 – Малиновский, 57.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

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    Источник: «Бомбардир»

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