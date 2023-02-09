Кубок Франции. «ПСЖ» с Месси вылетел от «Марселя» (1:2), Малиновский забил победный гол

«ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции проиграл «Марселю». Победу хозяевам принес зимний новичок Руслан Малиновский.
Весь матч в составе «ПСЖ» провели Лионель Месси и Неймар. У бразильца ассист.
«ПСЖ» прервал серию из пяти матчей без поражений.
«Марсель» победил «ПСЖ» дома впервые с 2011 года.
Франция. Кубок. 1/16 финала
Голы: 1:0 – Санчес, 31 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 45+2; 2:1 – Малиновский, 57.
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Источник: «Бомбардир»