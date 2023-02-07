Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду на 38-летие торт с его фотографией

Футболисты «Аль-Насра» поздравили нападающего Криштиану Роналду с днем рождения. 5 февраля португальцу исполнилось 38 лет.
Во время тренировки 6 февраля одноклубники Роналду подарили Криштиану торт с его фотографией и спели для него песню Happy Birthday to You.
Фото: твиттер «Аль-Насра».
- Роналду в Саудовской Аравии с декабря.
- На этой неделе Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
- Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
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Источник: твиттер «Аль-Насра»