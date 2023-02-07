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    Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду на 38-летие торт с его фотографией

    Футболисты «Аль-Насра» поздравили нападающего Криштиану Роналду с днем рождения. 5 февраля португальцу исполнилось 38 лет.

    Во время тренировки 6 февраля одноклубники Роналду подарили Криштиану торт с его фотографией и спели для него песню Happy Birthday to You.

    Фото: твиттер «Аль-Насра».

    • Роналду в Саудовской Аравии с декабря.
    • На этой неделе Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
    • Роналду в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    Источник: твиттер «Аль-Насра»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +637

      Таврида 1 час назад

      Это, получается, когда резали торт распанахали личико Роналду?)

      0
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      Рейтинг: +17624

      ilichkadr 1 час назад

      Идолопоклонство продолжается...........

      0
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      Рейтинг: +1893

      jek718875 1 час назад

      Чем бы дитя не тешилось, лижбы не плакало

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