Чанов рассказал, кто сильнее – «Зенит» или «Шахтер»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о лучшем клубе Восточной Европы.

«Сейчас трудно назвать сильнейших клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтeр».

То, что «Шахтeр» продает футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в своe время. Продажи футболистов — это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.

«Зенит» и «Шахтeр» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтeра» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то всe бы проиграл», — сказал Чанов.

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