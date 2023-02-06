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    Чанов рассказал, кто сильнее – «Зенит» или «Шахтер»

    Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о лучшем клубе Восточной Европы.

    «Сейчас трудно назвать сильнейших клуб Восточной Европы. У нас «Зенит» выглядит хорошо, поэтому нельзя говорить, что выделяется только «Шахтeр».

    То, что «Шахтeр» продает футболистов, это политика клуба. Они продали в «Челси» игрока, но и мы тоже это делали в своe время. Продажи футболистов — это не критерий. Они продают футболистов, потому что чемпионат Украины неполноценен.

    «Зенит» и «Шахтeр» находятся на одном уровне. Когда в Европе блистали ЦСКА и «Зенит», «Шахтeра» не было видно. Мы не уверены, что если бы «Зенит» сейчас играл в еврокубках, то всe бы проиграл», — сказал Чанов.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13021

      Алексей З 1 час назад

      НЕ играя друг с другом как вообще можно что-либо сравнивать ?
      Интересно бы ещё узнать , как он границы "Восточной Европы" определяет ?

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      Рейтинг: +1341

      сутулая собака и лисы > Алексей З 1 час назад

      восточная европа, это славяне: россия, украина, белорусь, поляки, чехи, венгры и румыны с болгарами (не знаю их этноса).
      сербы уже юг.
      прибалты север.
      от австрии и германии запад/центр.

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      Рейтинг: +606

      Теркчанин > сутулая собака и лисы 27 минут назад

      болгары это кочевники, перешедшие на язык своих жен/матерей,т.е. на славянский

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