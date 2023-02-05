Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация ноги

Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова продолжает ухудшаться. Стоит вопрос об ампутации ноги.

«Костомарову могут ампутировать ногу. Олимпийскому чемпиону становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать

Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги. Некроз перешeл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция.

Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие», – написал источник.

Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).

В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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