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    Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация ноги

    Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова продолжает ухудшаться. Стоит вопрос об ампутации ноги.

    «Костомарову могут ампутировать ногу. Олимпийскому чемпиону становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать

    Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги. Некроз перешeл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция.

    Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие», – написал источник.

    Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией.

    • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
    • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
    • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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    Источник: телеграм-канал SHOT

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