Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров находится в реанимации

Конечно здоровья Роме, но причем тут футбол
Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. У него пневмония.
«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония», – сказал коллега 45-летнего Костомарова Илья Авербух.
Mash добавляет, что спортсмен находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние оценивается как крайне тяжелое.
- Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
- В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
- По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.
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