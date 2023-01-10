Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров находится в реанимации

    Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. У него пневмония.

    «Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония», – сказал коллега 45-летнего Костомарова Илья Авербух.

    Mash добавляет, что спортсмен находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние оценивается как крайне тяжелое.

    • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
    • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
    • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14122

      Skull_Boy 2 часа назад

      Конечно здоровья Роме, но причем тут футбол

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11