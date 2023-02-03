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    Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутируют пальцы ног

    Фигуристу Роману Костомарову предстоит перенести операцию по ампутации пальцев ног. Причина – развившаяся гангрена.

    «Операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

    Олимпийский чемпион был подключeн к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация – инвазивный метод насыщения крови кислородом - прим. «Бомбардира») больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаeтся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нeм ещe долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса.

    Сейчас Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками», – написал источник.

    Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией.

    • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
    • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
    • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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