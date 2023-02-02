Бердыев высказался об уходе сильных легионеров из клубов РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев считает, что российские клубы могут извлечь пользу из оттока легионеров, который происходит в течение последнего года.

– Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?

– С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя.

Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу.

Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

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