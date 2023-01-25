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    УЕФА обсудит сокращение количества матчей в отборе ЧМ. Расширения Евро до 32 команд не будет

    Сегодня в Ньоне пройдет заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором обсудят возможные реформы в европейских соревнованиях.

    По информации AS, УЕФА планирует изменить формат отбора на ЧМ из-за того, что с 2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. Число европейских сборных на ЧМ увеличится с 12 до 16.

    УЕФА может создать на отборочной стадии 12 групп по 4 или 5 команд. Сборные, занявшие первые места в группах, получат прямую путевку на ЧМ, а остальные четыре места будут разыграны в плей-офф.

    Любые изменения будут связаны с сокращением числа игр в квалификации, чтобы исключить ничего не значащие матчи. Также УЕФА решил отказаться от расширения Евро до 32 команд, чтобы сохранить значимость турнира.

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    Источник: AS

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